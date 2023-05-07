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Спалетти может покинуть Наполи

У тренера возник неожиданный конфликт с руководством.
Сегодня, 19:32
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Лучано Спалетти, под чьим руководством Наполи взял первое за 33 года скудетто, может оставить клуб уже летом.

Напомним, ранее стало известно, что президент клуба Де Лаурентис решил продлить со специалистом контракт еще на год.

Однако оказалось, что предложение он сделал не лично, а уведомил Спалетти через электронную почту. А это очень сильно не понравилось итальянскому тренеру.

Спалетти хотел бы лично пообщаться с Де Лаурентисом по поводу нового контракта, а также перспектив клуба.А подобный ход со стороны руководства стал для него оскорблением.

Итальянские СМИ считают, что если раскол между тренером и президентом продолжит расти, Спалетти попросту покинет команду.

Среди тех, кто может возглавить Наполи в случае его ухода называют Де Дзерби, Конте и наставника Фиорентины Итальяно.

Напомним, что на нашем сайте вы можете ознакомиться с главными героями чемпионского сезона Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Лучано Спалетти

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