Месси обошел Криштиану по количеству голов в ТОП-лигах

Нападающий ПСЖ Лионель Месси своим голом в матче против Страсбура помог команде получить ничью и за тур до конца сезона гарантировать себе чемпионский титул.

Как оказалось, этот гол был не простым, ведь теперь Лео на один мяч опережает Криштиану Роналду и список бомбардиров ТОП-5 европейских лиг.

На счету Месси 456 голов в Ла Лиге и Лиге 1, тогда как у португальца 455 мячей в АПЛ, Серии А и все той же Ла Лиге.

Напомним, что Роналду в первом сезоне за Ан-Наср не смог стать чемпионом Саудовской Аравии.