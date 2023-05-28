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Месси обошел Криштиану по количеству голов в ТОП-лигах

Аргентинец забил 456 мяч в чемпионатах.
Сегодня, 00:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси своим голом в матче против Страсбура помог команде получить ничью и за тур до конца сезона гарантировать себе чемпионский титул.

Как оказалось, этот гол был не простым, ведь теперь Лео на один мяч опережает Криштиану Роналду и список бомбардиров ТОП-5 европейских лиг.

На счету Месси 456 голов в Ла Лиге и Лиге 1, тогда как у португальца 455 мячей в АПЛ, Серии А и все той же Ла Лиге.

Напомним, что Роналду в первом сезоне за Ан-Наср не смог стать чемпионом Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду лео месси

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