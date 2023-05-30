Сборная Бразилии вызвала игрока с российским паспортом

Пентакампеонес определились с составом на ближайшие матчи.

Сборная Бразилии объявила список футболистов, которые вызваны на июнськие товарищеские матчи против сборных Гвинеи и Сенегала.

Среди прочих игроков в заяву попал вингер зенита Малком, который является гражданином россии. Паспорт страны-агрессора бразилец получил после вторжения рф на территорию Украины.

🚨Official:



The Brazil squad for June. pic.twitter.com/ZjyEnhU0kl — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) May 28, 2023

Напомним, в стан российской команды Малком перебрался летом 2019-го года из Барселоны.

Ранее сообщалось, что главный тренер Наполи записал видеоприветствие для росийского зенита.