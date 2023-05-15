Главный тренер Наполи записал видеоприветствие для росийского зенита

Лучано Спаллетти, под чьим руководством Наполи выиграл долгожданное чемпионство, похоже, находится в хороших отношениях с русней.

В оифицальном Твиттере росийского зенита появился ролик с итальянским специалистом, где он поздравляет команду с чемпионством.

An amazing message from Napoli Boss and Zenit legend Luciano Spalletti! 💙#ForzaNapoliSempre #DavaiZenit pic.twitter.com/R8ni7bfLPc — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) May 15, 2023

"Если Наполи побеждает в чемпионате, если зенит становится чемпионом, это значит, что и мы, и зенит – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и зениту нравится выигрывать трофеи.

Поздравляю босса, алексея миллера! Поздравляю моего друга, сергея семака! Поздравляю футболистов и всю команду зенита! Я вас люблю! Давай, зенит!" – сказал Спаллетти, сопроводив послание воздушным поцелуем.

Напомним, что Спаллетти руководил питерским клубом с 2009 по 2015 год и взял с ним два чемпионских титула, а также впервые в истории вывел в плей-офф ЛЧ.