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Главный тренер Наполи записал видеоприветствие для росийского зенита

Спаллетти сохранил теплые чувства к бывшему клубу.
Сегодня, 21:00
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Лучано Спаллетти, под чьим руководством Наполи выиграл долгожданное чемпионство, похоже, находится в хороших отношениях с русней.

В оифицальном Твиттере росийского зенита появился ролик с итальянским специалистом, где он поздравляет команду с чемпионством.

"Если Наполи побеждает в чемпионате, если зенит становится чемпионом, это значит, что и мы, и зенит – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам, и зениту нравится выигрывать трофеи.

Поздравляю босса, алексея миллера! Поздравляю моего друга, сергея семака! Поздравляю футболистов и всю команду зенита! Я вас люблю! Давай, зенит!" – сказал Спаллетти, сопроводив послание воздушным поцелуем.

Напомним, что Спаллетти руководил питерским клубом с 2009 по 2015 год и взял с ним два чемпионских титула, а также впервые в истории вывел в плей-офф ЛЧ.

 

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