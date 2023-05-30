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Футбол

Шевченко и Зинченко инициировали благотворительный матч в поддержку Украины

Поединок состоится в начале августа на Стэмфорд Бридж.
Вчера, 21:49
Александр Зинченко, Владимир Зеленский, Андрей Шевченко / president.gov.ua
Александр Зинченко, Владимир Зеленский, Андрей Шевченко / president.gov.ua

В Лондоне, на стадионе Стэмфорд Бридж состоится благотворительная игра в поддержку Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, матч пройдет 5 августа. Поединок инициирован амбасадорами платформы United24 Андреем Шевченко и Александром Зинченко.

"Амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24  звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне. Его цель - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного оккупантами в марте 2022 года. 

Приветствую Александра Зинченко в команде амбассадоров UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе Стэмфорд Бридж. Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне", - написал главнокомандующий в своих соцсетях.

Напомним, что ранее Зеленский ввел санкции против ряда спортивных деятелей рф и беларуси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: благотворительность война с россией Андрей Шевченко Александр Зинченко Владимир Зеленский

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