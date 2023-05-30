Шевченко и Зинченко инициировали благотворительный матч в поддержку Украины

В Лондоне, на стадионе Стэмфорд Бридж состоится благотворительная игра в поддержку Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, матч пройдет 5 августа. Поединок инициирован амбасадорами платформы United24 Андреем Шевченко и Александром Зинченко.

"Амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне. Его цель - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

Приветствую Александра Зинченко в команде амбассадоров UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе Стэмфорд Бридж. Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне", - написал главнокомандующий в своих соцсетях.

Напомним, что ранее Зеленский ввел санкции против ряда спортивных деятелей рф и беларуси.