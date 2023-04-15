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Зеленский ввел санкции на спортивных деятелей из рф и беларуси

Под ограничения попало много известных в стране-террористе личностей.
Сегодня, 17:20
Владимир Зеленский / president.gov.ua
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, касающиеся ряда персональных экономических и других ограничительных мер против 82 деятелей спорта из рф и беларуси.

В частности, санкции были введены против Игоря Акинфеева, Алены Косторной, Ильи Авербуха и т.д.

В список также попала дочь министра обороны росии Сергея Шойгу - Ксения, которая является президентом федерации триатлона государства-террориста.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее Зеленский ввел санкции на Анатолия Тимощука.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Владимир Зеленский

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