Зинченко прокомментировал появление в команде амбассадоров United24

Украинец заявил, что горд тем, что ему выпала такая честь.

Хавбек Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко присоединился к команде амбассадоров United24.

По словам футболиста, он гордится, что ему выпала эта возможность.

"Благодарю Президента Владимира Зеленского за доверие, горд присоединиться к команде амбассадоров UNITED24. Слава Украине", - написал украинец в Инстаграме.

Напомним, что ранее Александр Зинченко и Андрей Шевченко стали инициаторами благотворительного матча на Стэмфорд Бридж.