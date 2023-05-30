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Зинченко прокомментировал появление в команде амбассадоров United24

Украинец заявил, что горд тем, что ему выпала такая честь.
Вчера, 22:26
Александр Зинченко и Владимир Зеленский / Getty Images
Александр Зинченко и Владимир Зеленский / Getty Images

Хавбек Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко присоединился к команде амбассадоров United24.

По словам футболиста, он гордится, что ему выпала эта возможность.

"Благодарю Президента Владимира Зеленского за доверие, горд присоединиться к команде амбассадоров UNITED24. Слава Украине", - написал украинец в Инстаграме.

Напомним, что ранее Александр Зинченко и Андрей Шевченко стали инициаторами благотворительного матча на Стэмфорд Бридж.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Александр Зинченко

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