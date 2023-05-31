Гвардиола - лучший тренер сезона в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ.

Организация вручила ему приз, ведь его команда стала чемпионом Англии.

Испанец в четвертый раз получил приз тренера сезона в чемпионате Англии. Предыдущие Хосеп получил в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2020/21.

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Отметим, что по этому показателю он опередил Арсена Венгера и Жозе Моуринью, у которых по 3 приза. Больше только у бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона – 11.

Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона в АПЛ.