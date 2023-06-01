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Милан представил новую домашнюю форму на следующий сезон

В обновленной экипировке "россонери" проведут заключительный матч нынешнего чемпионата.
Сегодня, 15:45
Милан презентовал новую форму / acmilan.com
Милан презентовал новую форму / acmilan.com

Итальянский Милан представил новый домашний комплект формы на сезон-2023/24.

Экипировка от технического спонсора клуба компании Puma выполнена в традиционных красно-черных цветах.

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Дизайн полос на футболке образует повторяющуюся букву М, символизирующую город и команду. Также джерси имеет черные воротник и манжеты рукавов.

Источник: acmilan.com

Источник: acmilan.com

Источник: acmilan.com

Источник: acmilan.com

Как сообщает официальный сайт клуба, в новой форме "россонери" сыграют еще в этом сезоне - в заключительном матче чемпионата с Вероной, который состоится 4 июня.

Напомним, что на данный момент Милан с 67 очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице Серии А, уже обеспечив себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан форма чемпионат Италии Серия А

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