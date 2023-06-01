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Зинченко рассказал, благодаря чему ему удалось развить универсальность

Украинец помнит советы, которые ему давали его тренеры.
Сегодня, 16:54
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист Арсенала Александр Зинченко в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему ему удалось стать более универсальным игроком по ходу карьеры.

По словам игрока, множество тренеров, с которыми он работал учили его необходимости широко видеть картину происходящего на поле, ведь именно это делает футболиста по-настоящему топовым.

"Защитнику надо следить за своим игроком. В моем случае это правый вингер, и смотреть, кого он опекает и где он находится. Отталкиваясь от этого нужно найти свободное пространство и попытаться сыграть вперед.

В центре полузащиты нужно понимать, что ты сделаешь с мячом еще до того, как получишь передачу, и что происходит у тебя за спиной. Поэтому я стараюсь как можно чаще двигать головой и анализировать, что происходит на поле и передо мной, и сзади.

Многие тренеры учили меня, что чем шире ты видишь поле, тем выше твой уровень, поэтому нужно видеть всю картину", - заявил украинец.

Напомним, ранее Зинченко стал амбассадором краудфандинговой платформы United24

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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