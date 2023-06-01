Месси переезжает в ОАЕ? Аргентинец запостил в Инстаграм крайне неоднозначное видео

Лео выбрал странное время для публикации рекламы.

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сегодня объявил об уходе нападающего Лионеля Месси из клуба на правах свободного агента.

Спустя пару часов после выхода этой новости, аргентинец запостил себе в Инстаграм видео с рекламой аренды спорткаров в ОАЕ.

Была ли это просто заказная публикация или намек на будущее место прописки игрока - неизвестно, однако время для данного поста Месси выбрал крайне неудачно.

Напомним, составе французского гранда 35-летний футболист провел 2 сезона, выиграв два чемпионата и суперкубок Франции. За парижан сыграл в 74 играх, забив 32 гола и отдав 35 ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси переживает из-за отсутствия предложения от Барселоны.