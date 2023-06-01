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Месси переезжает в ОАЕ? Аргентинец запостил в Инстаграм крайне неоднозначное видео

Лео выбрал странное время для публикации рекламы.
Сегодня, 17:57
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье сегодня объявил об уходе нападающего Лионеля Месси из клуба на правах свободного агента.

Спустя пару часов после выхода этой новости, аргентинец запостил себе в Инстаграм видео с рекламой аренды спорткаров в ОАЕ.

Была ли это просто заказная публикация или намек на будущее место прописки игрока - неизвестно, однако время для данного поста Месси выбрал крайне неудачно.

Напомним, составе французского гранда 35-летний футболист провел 2 сезона, выиграв два чемпионата и суперкубок Франции. За парижан сыграл в 74 играх, забив 32 гола и отдав 35 ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси переживает из-за отсутствия предложения от Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси ОАЕ

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