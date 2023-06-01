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Месси покинет ПСЖ

Аргентинец станет свободным агентом по завершению своего контракта.
Сегодня, 14:47
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси определился со своим дальнейшим будущим.

Как сообщил наставник ПСЖ Кристоф Галтье, аргентинец не станет продлевать контракт с ПСЖ. Завтра, 2 июня, аргентинец сыграет свою последнюю игру за парижан.

Таким образом, аргентинец станет свободным агентом в конце этого месяца. Куда перейдет вингер пока остается неизвестным.

В составе французского гранда футболист провел 2 сезона, выиграв два чемпионата и суперкубок Франции. За парижан сыграл в 74 играх, забив 32 гола и отдав 35 ассистов.

На подписание Лео претендуют саудовский Аль-Хиляль, американский Интер Маями и испанская Барселона, легендой которой футболист является.

Напомним, ранее Месси стал самым титулованным футболистом в истории футбола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси интер майами Аль-Хиляль

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