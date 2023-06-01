Барселона пытается заставить своего игрока покинуть клуб

Фати не хочет переходить в стан середняка АПЛ.

Барселона пытается принудить вингера Ансу Фати покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонцы хотят продать 20-летнего игрока, так как им нужно оформить минимум две продажи до конца июня. Клуб оказывает давление на юного футболиста.

А Барселоне уже не верят, что испанец сможет выйти на невероятно высокий уровень, поэтому он него без проблем готовы избавиться.

Отметим, Фати может войти в сделку по обмену с хабвеком Вулверхэмптона Рубеном Невешем.

В текущем сезоне на счету вингера шесть голов и три ассиста в 35 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что один из ключевых игроков Барселоны определился со своим будущим.