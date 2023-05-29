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Один из ключевых игроков Барселоны определился со своим будущим

Рафинья видит себя только в одном клубе.
Вчера, 20:57
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья не собирается уходить летом из команды. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Бразилец намерен и дальше выступать в старте и зарекомендовать себя перед главным тренером Хави. Футболист готов и хочет играть ключевую роль.

Рафинья уже сообщил своему окружению, что  верит в свои способности, и не станет рассматривать возможность ухода из Барселоны.

Напомним, на 26-летнего бразильца претендуют топ-клубы АПЛ.

В текущем сезоне на счету Рафиньи семь голов и семь ассистов в 35 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что клуб Бундеслиги намерен подписать защитника Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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