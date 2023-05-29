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Клуб Бундеслиги намерен подписать защитника Барселоны

Сержиньо Дест может усилить Унион Берлин, впервые попавший в Лигу чемпионов.
Сегодня, 12:26
Сержиньо Дест / Getty Images
Сержиньо Дест / Getty Images

Берлинский Унион готов усилиться под первое в истории клуба попадание в Лигу чемпионов.

Как сообщает итальянец Даниэле Лонго, столичный клуб близок к подписанию Сержиньо Деста, выступавшего в аренде за Милан.

"Красно-белые" подпишут американца из Барселоны на постоянной основе. Сума сделки остается неизвестной. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие несколько дней.

В этом сезоне за Милан Дест провел всего 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона намерена усилить центр поля хавбеком Ньюкасла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Милан Унион Берлин Сержиньо Дест

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