Клуб Бундеслиги намерен подписать защитника Барселоны

Сержиньо Дест может усилить Унион Берлин, впервые попавший в Лигу чемпионов.

Берлинский Унион готов усилиться под первое в истории клуба попадание в Лигу чемпионов.

Как сообщает итальянец Даниэле Лонго, столичный клуб близок к подписанию Сержиньо Деста, выступавшего в аренде за Милан.

"Красно-белые" подпишут американца из Барселоны на постоянной основе. Сума сделки остается неизвестной. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие несколько дней.

В этом сезоне за Милан Дест провел всего 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона намерена усилить центр поля хавбеком Ньюкасла.