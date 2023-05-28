Барселона намерена летом усилиться лидером Ньюкасла

Гимарайнш может пойти на повышение.

Хавбек Ньюкасла Бруну Гимарайнш попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает издание The Times.

В стане каталонцев считают, что что за трансфер бразильца придется заплатить около 100 миллионов евро. В свою очередь, Ньюкасл не собирается расставаться с игроком.

Отметим, интерес к 25-летнему футболисту также проявляют Ливерпуль и ПСЖ.

В текущем сезоне на счету бразильца четыре гола и пять ассистов в 31 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл намерен подписать вингера Барселоны.