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Барселона намерена летом усилиться лидером Ньюкасла

Гимарайнш может пойти на повышение.
Сегодня, 19:28
Бруну Гимарайнш / Getty Images
Бруну Гимарайнш / Getty Images

Хавбек Ньюкасла Бруну Гимарайнш попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает издание The Times.

В стане каталонцев считают, что что за трансфер бразильца придется заплатить около 100 миллионов евро. В свою очередь, Ньюкасл не собирается расставаться с игроком.

Отметим, интерес к 25-летнему футболисту также проявляют Ливерпуль и ПСЖ.

В текущем сезоне на счету бразильца четыре гола и пять ассистов в 31 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл намерен подписать вингера Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ньюкасл Бруну Гимарайнш

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