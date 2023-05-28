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Ньюкасл намерен подписать вингера Барселоны

Ферран Торрес может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 12:27
Ферраан Торрес / Getty Images
Ферраан Торрес / Getty Images

Ньюкасл Юнайтед определился с одним из усилений, которые клуб намерен сделать под участие в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание FootballTransfers.com, "сороки" хотят подписать Феррана Торреса из Барселоны.

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Каталонцы в идеале хотят выручить за испанца 55 млн евро, но понимают, что это крайне маловероятно, поэтому готовы отпустить игрока за 35 млн евро.

Сам испанец намерен остаться в стане "сине-гранатовых", но предложение от клуба попавшего в ЛЧ может изменить его планы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ньюкасл Ферран Торрес

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