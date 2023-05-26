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Президент Барселоны анонсировал глобальные перемены в клубе

Лапорта хочет верит, что выведет каталонцев на новый уровень.
Вчера, 23:51
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о предстоящих переменах в клубе.

"У нас будет лучший стадион в мире. Мы сохраним первые две трибуны, потому что панорамный вид с них впечатляет, это уникальный храм. Миджанс был гением, когда проектировал его.

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Третья трибуна будет более комфортной и безопасной. Там не будет козырька, но трибуны будет прикрыты. Никто не промокнет. Еще у нас будет хорошая команда. С Педри, Гави, Араухо, Бальде, которые призваны быть нашими ориентирами настоящего и будущего", – сказал Лапорта в интервью Diario Sport.

Напомним, до окончания реконструкции Спотифай Камп Ноу футболисты Барселоны будут выступать на стадионе имени Льюиса Компаниса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта

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