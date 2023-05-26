Болельщики Барселоны проголосовали за нового капитана клуба

Издание Mundo Deportivo провело опрос среди болельщиков, кого бы они хотели видеть капитаном Барселоны. Результаты оказалась ожидаемыми.

В связи с уходом из клуба Сержи Бускетса и Жорди Альбы новым капитаном должен был бы стать Сержи Роберто. Однако испанец не очень популярен среди фанатов "сине-гранатовых".

46 % от всех голосов болельщиков забрал себе вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген. А вторым по популярности стал Рональд Араухо, набрав чуть более 26 %.

Сержи Роберто вместе с Френки Де Йонгом и Робертом Левандовски каждый набрал по чуть более шести процентам голосов.

У Барселоны традиционно четыре капитана, и на позиции новых двух претендуют как раз польский форвард и уругвайский защитник.

Также ранее стало известно, что Иньеста был бы не против вернуться в свой родной клуб.