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Футбол

Болельщики Барселоны проголосовали за нового капитана клуба

Тер Штеген пока лидирует с огромным отрывом.
Сегодня, 20:03
Марк-Андре Тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре Тер Штеген / Getty Images

Издание Mundo Deportivo провело опрос среди болельщиков, кого бы они хотели видеть капитаном Барселоны. Результаты оказалась ожидаемыми.

В связи с уходом из клуба Сержи Бускетса и Жорди Альбы новым капитаном должен был бы стать Сержи Роберто. Однако испанец не очень популярен среди фанатов "сине-гранатовых".

46 % от всех голосов болельщиков забрал себе вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген. А вторым по популярности стал Рональд Араухо, набрав чуть более 26 %.

Сержи Роберто вместе с Френки Де Йонгом и Робертом Левандовски каждый набрал по чуть более шести процентам голосов.

У Барселоны традиционно четыре капитана, и на позиции новых двух претендуют как раз польский форвард и уругвайский защитник.

Также ранее стало известно, что Иньеста был бы не против вернуться в свой родной клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

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