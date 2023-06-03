Отец Кварацхелии поделился планами сына на будущее

Бадри Кварацхелия, отец Хвичи Кварацхелии, поделился с журналистами планами своего сына на футбольну карьеру.

Ранее, напомним, грузинский вингер был признан лучшим игроком сезона в Серии А. Вместе с Наполи он стал чемпионом страны, забив 12 мячей и отдав 13 результативных передач в 33-х матчах турнира.

Согласно словам его отца, Хвича, как и любой другой футболист, хочет выиграть Лигу чемпионов, а также когда-ниудь надеть футболку мадридского Реала.

"Его первая цель – это следующий матч лиги, Лиги чемпионов и сборной. Но его мечты, его главные цели – выиграть Лигу чемпионов, играть за мадридский Реал и участвовать в топовых международных турнирах с Грузией.

Но сейчас он не думает о Реале, в его голове только Неаполь", – сказал Бадри Кварацхелия для Corriere dello Sport.

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