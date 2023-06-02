Определились обладатели индивидуальных наград в чемпионате Италии

В Серии А раздали индивидуальные награды по итогам сезона-2022/23.

Лучшим футболистом стал грузинский вингер Наполи Хвича Кварацхелия. Лучшим тренером признали наставника "партенопейцев" Лучано Спалетти.

Среди футболистов до 23 лет отметили наградой Николо Фаджоли из Ювентуса.

Также индивидуальные призы раздали лучшим игрокам на каждой позиции. Так, лучшим голкипером стал Иван Проведель из Лацио, лучшим защитником представитель Наполи Ким Мин Дже, хавбеком сезона был признан Николо Барелла из Ювентуса, а среди нападающих выделили одноклубника Кима и Хвичи Виктора Осимхена.

Обладатели индивидуальных наград в чемпионате Италии по итогам сезона-2022/23

Лучший футболист: Хвича Кварцхелия (Наполи)

Лучший тренер: Лучано Спалетти (Наполи)

Лучший вратарь: Иван Проведель (Лацио)

Лучший защитник: Ким Мин Дже (Наполи)

Лучший полузащитник: Николо Барелла (Интер)

Лучший нападающий: Виктор Осимхен (Наполи)

Лучший футболист до 23 лет: Николо Фаджоли (Ювентус)

Напомним, что ранее лидер Боруссии Дортмунд стал игроком сезона в Бундеслиге.