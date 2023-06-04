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Футбол

Спасибо за все, легенда: Винисиус попрощался с Бензема

Очень трогательный пост.
Сегодня, 15:38
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Винисиус Жуниор опубликовал прощальный пост, посвященный Кариму Бензема.

Напомним, что французский форвард покидает Реал после 14-ти проведенных там лет. Скорее всего, в ближайшем будущем Карим подпишет контракт с саудовским клубом.

Винисиус, который много играл с французом, поделился трогательным постом и совместными фотографиями своего уже экс-партнера и друга.

"Бензвини, Винзема... Называйте как хотите. Результат всегда был один и тот же: голы, смех, титулы и, прежде всего, постоянный процесс обучения.

Когда слишком застенчивый мальчик из Сан-Гонсалу приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто поприветствовал меня. Я никогда не забуду. 

Я рос вместе с тобой. Мы вместе побеждали в Испании, Европе и мире. И я аплодировал твоему "Золотому мячу" с большой гордостью.

Сегодня мы расстались с этим "дуэтом тьмы" в реальной жизни, но у меня всегда будут наши видео – как вдохновение и воспоминания о незабываемом времени. Карим, нам будет очень тебя не хватать.

Спасибо за все, легенда!" – написал бразилец в Инстаграме.

Ранее также стало известно, кто может возглавить ПСЖ перед следущим сезоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Винисиус Жуниор

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