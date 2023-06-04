В ПСЖ определились с новым тренером

Энрике близок к тому, чтобы возглавить парижан.

В ПСЖ определились с тренером, который в ближайшее время возглавит клуб. Об этом сообщает издание As.

Речь идет об экс-наставнике Барселоны и сборной Испании Луисе Энрике. Катарские владельцы клуба считают испанца идеальным кандидатом на пост тренера. Переговоры между сторонами уже начались.

Вероятно, Энрике подпишет контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

Напомним, ПСЖ объявил об уходе Кристофа Гальтье. Французский клуб под руководством тренера выиграл Лигу 1 в нынешнем сезоне, но не добился результата в Лиге чемпионов и Кубке Франции.

Ранее сообщалось, что Асенсио согласовал личный контракт с ПСЖ.