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В ПСЖ определились с новым тренером

Энрике близок к тому, чтобы возглавить парижан.
Сегодня, 15:24
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

В ПСЖ определились с тренером, который в ближайшее время возглавит клуб. Об этом сообщает издание As.

Речь идет об экс-наставнике Барселоны и сборной Испании Луисе Энрике. Катарские владельцы клуба считают испанца идеальным кандидатом на пост тренера. Переговоры между сторонами уже начались.

Вероятно, Энрике подпишет контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

Напомним, ПСЖ объявил об уходе Кристофа Гальтье. Французский клуб под руководством тренера выиграл Лигу 1 в нынешнем сезоне, но не добился результата в Лиге чемпионов и Кубке Франции.

Ранее сообщалось, что Асенсио согласовал личный контракт с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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