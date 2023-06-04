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Хавбек Челси может стать одноклубником Бензема

Нголо Канте также уезжает в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 20:02
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

Нголо Канте в ближайшее время проведет переговоры с саудовским Аль-Иттихадом, утверждает журналист Руди Галетти.

Напомним, что ранее сообщалось, что Карим Бензема на будущей неделе подпишет с Аль-Иттихадом двухлетний контракт.

Теперь, когда саудовцы уверены, что с нападающим вопрос решен, они сосредоточились на остальных трансферах. И первый в их списке - Нголо Канте.

Согласно источнику, переговоры продолжаются уже некоторое время, а совсем скоро представители клуба приедут в Лондон, чтобы лично поговорить с футболистом.

Таким образом Канте может стать вторым игроком, кто уже может покинуть Челси с открытием трансферного окна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Нголо Канте

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