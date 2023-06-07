Реал договорился с Боруссией Д о покупке Беллингема

Мадридский Реал и дортмундская Боруссия достигли договоренности по трансферу Джуда Беллингема.

По информации The Athletic, "бланкос" заплатят за 19-летнего хавбека более 100 миллионов евро, что сделает его трансфер одним из самых дорогостоящих в истории обоих клубов.

Сделка еще не подписана, но это относится к числу формальностей, которые последуют далее. Ожидается, что Беллингему в ближайшие дни предстоит пройти медицинское обследование в Мадриде.

Несмотря на интерес к игроку со стороны Манчестер Сити, который намеревался укрепить полузащиту, сам англичанин сделал выбор в пользу коллектива из Ла Лиги.

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При этом "горожане" не делали ни одного конкретного предложения ни Боруссии, ни игроку.

В прошедшем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одиннадцатью результативными передачами.