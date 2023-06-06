iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Холанд, Винисиус, Мбаппе и будущие звезды: Топ-10 самых дорогих футболистов

ISPORT.ua предлагает ознакомиться с рейтингом игроков с самой высокой трансферной стоимостью.
Сегодня, 14:00
Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор / Getty Images
Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор / Getty Images

Ценность футболиста на трансферном рынке определяется многими факторами, как уровнем игры, возрастом или длительностью действующего контракта, а величина эта динамичная и часто может меняться.

Международный центр спортивных исследований (CIES) с помощью своей специально разработанной статистической модели провел оценку трансферной стоимости футболистов и представил рейтинг самых дорогих игроков на данный момент.

ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться как с общим Топ-10 самых дорогостоящих исполнителей от CIES Football Observatory, так и с лидерами по отдельным позициям.

Топ-10 самых дорогих футболистов

Прогнозировано самым дорогим футболистом на данный момент с отрывом почти в 50 миллионов евро от ближайшего преследователя является феноменальный нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который бьет всевозможные рекорды в нынешнем сезоне, имеет долгосрочный контракта с "горожанами" и пребывает практически только в начале своей профессиональной карьеры.

Источник: Getty Images

В целом первую десятку сформировали молодые исполнители, которые должны стать главными действующими лицами футбольного мира на ближайшее десятилетие. Вторым в рейтинге стал нападающий Реала Винисиус Жуниор, а третье место занял Букайо Сака из Арсенала, который недавно подписал новый трудовой договор с лондонским клубом. В то же время один из лидеров подобных рейтингов последних годов Килиан Мбаппе, имея еще всего год по контракту с ПСЖ, оказался на десятой позиции.

  1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 245,1 млн евро
  2. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 196,3 млн евро
  3. Букайо Сака (Арсенал) - 195,8 млн евро
  4. Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд) - 190,2 млн евро
  5. Родриго Гоэс (Реал Мадрид) - 184,5 млн евро
  6. Педри (Барселона) - 178,0 млн евро
  7. Гави (Барселона) - 174,1 млн евро
  8. Джамал Мусиала (Бавария) - 170,2 млн евро
  9. Фил Фоден (Манчестер Сити) - 166,8 млн евро
  10. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 163,2 млн евро

Топ-5 самых дорогих вратарей

На вратарской позиции лидером по стоимости стал представитель лондонского Арсенала Аарон Рэмсдейл, который немного опередил некогда самого перспективного голкипера Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ.

Источник: Getty Images

  1. Аарон Рэмсдейл (Арсенал) - 78,6 млн евро
  2. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 75,3 млн евро
  3. Алиссон Беккер (Ливерпуль) - 66,8 млн евро
  4. Диогу Кошта (Порту) - 65,3 млн евро
  5. Эдерсон (Манчестер Сити) - 56,9 млн евро

Топ-5 самых дорогих центральных защитников

Лидером списка стал защитник Лейпцига Йошко Гвардиол, за которым уже давно охотятся гранды европейского футбола. А в тройке также оказалась будущая цель топ-клубов - 19-летний талант из Бенфики Антониу Силва.

Источник: Getty Images

  1. Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) - 114,9 млн евро
  2. Эдер Милитао (Реал Мадрид) - 108,4 млн евро
  3. Антониу Силва (Бенфика) - 89,5 млн евро
  4. Рубен Диаш (Манчестер Сити) - 84,4 млн евро
  5. Рональд Араухо (Барселона) - 81,9 млн евро

Топ-5 самых дорогих фланговых защитников

Интересно, что за пределами пятерки самых дорогих оказались едва ли не самые звездные фланговые защитники - Трент-Александер Арнольд и Тео Эрнандес. В то же время здесь нашлось место центрбеку Жюлю Кунде, который этот сезон в основном проводил на фланге. Лидирует же Рис Джеймс из Челси.

Источник: Getty Images

  1. Рис Джеймс (Челси) - 74,8 млн евро
  2. Альфонсо Дэвис (Бавария) - 68,7 млн евро
  3. Науэль Молина (Атлетико Мадрид) - 67,8 млн евро
  4. Жюль Кунде (Барселона) - 65,2 млн евро
  5. Жоау Канселу (Бавария/Манчестер Сити) - 64,2 млн евро

Читай также: Самые ожидаемые трансферы лета: Возвращение Месси в Барселону, переход Неймара в Челси

Топ-5 самых дорогих центральных полузащитников

Среди центральных полузащитников оказалось три представителя общей первой десятки, компанию которым составили два футболиста мадридского Реала - Федерико Вальверде, которого использовали и на фланге, и Эдуардо Камавинга, который поиграл и крайним защитником.

Источник: Getty Images

  1. Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд) - 190,2 млн евро
  2. Педри (Барселона) - 178,0 млн евро
  3. Гави (Барселона) - 174,1 млн евро
  4. Федерико Вальверде (Реал Мадрид) - 155,1 млн евро
  5. Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) - 118,4 млн евро

Топ-5 самых дорогих атакующих полузащитников

Первую тройку самых дорогих атакующих полузащитников также сформировали представители общего топ-10. Следом за ними с существенным отставанием идут Мартин Эдегор из Арсенала и Кай Хаверц, который в Челси использовался и как нападающий.

Источник: Getty Images

  1. Букайо Сака (Арсенал) - 195,8 млн евро
  2. Джамал Мусиала (Бавария) - 170,2 млн евро
  3. Фил Фоден (Манчестер Сити) - 166,8 млн евро
  4. Мартин Эдегор (Арсенал) - 88,0 млн евро
  5. Кай Хаверц (Челси) - 76,9 млн евро

Топ-5 самых дорогих нападающих

В пятерке нападающих ожидаемо оказалось сразу четыре представителя общей десятки самых дорогостоящих игроков. Кроме того, CIES добавил в эту категорию игрока лондонского Арсенала Габриэля Мартинелли, выступающего на левом фланге атаки.

Источник: Getty Images

  1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 245,1 млн евро
  2. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 196,3 млн евро
  3. Родриго Гоэс (Реал Мадрид) - 184,5 млн евро
  4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 163,2 млн евро
  5. Габриэль Мартинелли (Арсенал) - 152,9 млн евро

Напомним, ранее ISPORT рассказывал о Топ-10 лучших трансферов нынешнего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Фил Фоден Эрлинг Холанд джамал мусиала Педри джуд беллингем Букайо Сака гави

Статьи по теме

Лишь бы не достался Реалу: Ман Сити хочет подписать с Холандом новым контракт Лишь бы не достался Реалу: Ман Сити хочет подписать с Холандом новым контракт
Спасибо за все, легенда: Винисиус попрощался с Бензема Спасибо за все, легенда: Винисиус попрощался с Бензема
Холанд: Ман Сити купил меня, чтобы выиграть ЛЧ. Я сделаю все, чтобы это случилось Холанд: Ман Сити купил меня, чтобы выиграть ЛЧ. Я сделаю все, чтобы это случилось
Директор Боруссии Д: Скоро прояснится ситуация вокруг Беллингема Директор Боруссии Д: Скоро прояснится ситуация вокруг Беллингема
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Европа16:40
Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой
Бокс16:29
"Гнилой империализм и воняет на весь мир": Усик жестко высказался о россиянах
Европа16:17
Бензема: Хотел завершить карьеру в Реале, но иногда жизнь дает тебе второй шанс
Теннис16:10
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина прекратила борьбу, Костюк сыграет в четвертьфинале смешанных пар
Теннис15:55
Свитолина уступила скандальной белоруске, завершив выступления на Ролан Гаррос
Сборные15:45
Еще две звезды НБА попали в состав сборной США на ЧМ-2023
Украина15:28
Ворскла продлила контракт с африканским легионером
Украина15:23
Довбик близок к продлению контракта с Днепром-1
Украина14:59
Минай продлил контракт с главным тренером после лучшего результата команды в УПЛ
Европа14:50
Большой торт и много сладостей: Роналду с возлюбленной ярко поздравили детей с днем рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK