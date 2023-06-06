Холанд, Винисиус, Мбаппе и будущие звезды: Топ-10 самых дорогих футболистов

Ценность футболиста на трансферном рынке определяется многими факторами, как уровнем игры, возрастом или длительностью действующего контракта, а величина эта динамичная и часто может меняться.

Международный центр спортивных исследований (CIES) с помощью своей специально разработанной статистической модели провел оценку трансферной стоимости футболистов и представил рейтинг самых дорогих игроков на данный момент.

ISPORT.ua предлагает вам ознакомиться как с общим Топ-10 самых дорогостоящих исполнителей от CIES Football Observatory, так и с лидерами по отдельным позициям.

Топ-10 самых дорогих футболистов

Прогнозировано самым дорогим футболистом на данный момент с отрывом почти в 50 миллионов евро от ближайшего преследователя является феноменальный нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который бьет всевозможные рекорды в нынешнем сезоне, имеет долгосрочный контракта с "горожанами" и пребывает практически только в начале своей профессиональной карьеры.

Источник: Getty Images

В целом первую десятку сформировали молодые исполнители, которые должны стать главными действующими лицами футбольного мира на ближайшее десятилетие. Вторым в рейтинге стал нападающий Реала Винисиус Жуниор, а третье место занял Букайо Сака из Арсенала, который недавно подписал новый трудовой договор с лондонским клубом. В то же время один из лидеров подобных рейтингов последних годов Килиан Мбаппе, имея еще всего год по контракту с ПСЖ, оказался на десятой позиции.

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 245,1 млн евро Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 196,3 млн евро Букайо Сака (Арсенал) - 195,8 млн евро Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд) - 190,2 млн евро Родриго Гоэс (Реал Мадрид) - 184,5 млн евро Педри (Барселона) - 178,0 млн евро Гави (Барселона) - 174,1 млн евро Джамал Мусиала (Бавария) - 170,2 млн евро Фил Фоден (Манчестер Сити) - 166,8 млн евро Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 163,2 млн евро

Топ-5 самых дорогих вратарей

На вратарской позиции лидером по стоимости стал представитель лондонского Арсенала Аарон Рэмсдейл, который немного опередил некогда самого перспективного голкипера Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ.

Источник: Getty Images

Аарон Рэмсдейл (Арсенал) - 78,6 млн евро Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 75,3 млн евро Алиссон Беккер (Ливерпуль) - 66,8 млн евро Диогу Кошта (Порту) - 65,3 млн евро Эдерсон (Манчестер Сити) - 56,9 млн евро

Топ-5 самых дорогих центральных защитников

Лидером списка стал защитник Лейпцига Йошко Гвардиол, за которым уже давно охотятся гранды европейского футбола. А в тройке также оказалась будущая цель топ-клубов - 19-летний талант из Бенфики Антониу Силва.

Источник: Getty Images

Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) - 114,9 млн евро Эдер Милитао (Реал Мадрид) - 108,4 млн евро Антониу Силва (Бенфика) - 89,5 млн евро Рубен Диаш (Манчестер Сити) - 84,4 млн евро Рональд Араухо (Барселона) - 81,9 млн евро

Топ-5 самых дорогих фланговых защитников

Интересно, что за пределами пятерки самых дорогих оказались едва ли не самые звездные фланговые защитники - Трент-Александер Арнольд и Тео Эрнандес. В то же время здесь нашлось место центрбеку Жюлю Кунде, который этот сезон в основном проводил на фланге. Лидирует же Рис Джеймс из Челси.

Источник: Getty Images

Рис Джеймс (Челси) - 74,8 млн евро Альфонсо Дэвис (Бавария) - 68,7 млн евро Науэль Молина (Атлетико Мадрид) - 67,8 млн евро Жюль Кунде (Барселона) - 65,2 млн евро Жоау Канселу (Бавария/Манчестер Сити) - 64,2 млн евро

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Топ-5 самых дорогих центральных полузащитников

Среди центральных полузащитников оказалось три представителя общей первой десятки, компанию которым составили два футболиста мадридского Реала - Федерико Вальверде, которого использовали и на фланге, и Эдуардо Камавинга, который поиграл и крайним защитником.

Источник: Getty Images

Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд) - 190,2 млн евро Педри (Барселона) - 178,0 млн евро Гави (Барселона) - 174,1 млн евро Федерико Вальверде (Реал Мадрид) - 155,1 млн евро Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) - 118,4 млн евро

Топ-5 самых дорогих атакующих полузащитников

Первую тройку самых дорогих атакующих полузащитников также сформировали представители общего топ-10. Следом за ними с существенным отставанием идут Мартин Эдегор из Арсенала и Кай Хаверц, который в Челси использовался и как нападающий.

Источник: Getty Images

Букайо Сака (Арсенал) - 195,8 млн евро Джамал Мусиала (Бавария) - 170,2 млн евро Фил Фоден (Манчестер Сити) - 166,8 млн евро Мартин Эдегор (Арсенал) - 88,0 млн евро Кай Хаверц (Челси) - 76,9 млн евро

Топ-5 самых дорогих нападающих

В пятерке нападающих ожидаемо оказалось сразу четыре представителя общей десятки самых дорогостоящих игроков. Кроме того, CIES добавил в эту категорию игрока лондонского Арсенала Габриэля Мартинелли, выступающего на левом фланге атаки.

Источник: Getty Images

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 245,1 млн евро Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 196,3 млн евро Родриго Гоэс (Реал Мадрид) - 184,5 млн евро Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 163,2 млн евро Габриэль Мартинелли (Арсенал) - 152,9 млн евро

Напомним, ранее ISPORT рассказывал о Топ-10 лучших трансферов нынешнего сезона.