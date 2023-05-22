Самые ожидаемые трансферы лета: Возвращение Месси в Барселону, переход Неймара в Челси

Подходит к концу очередной футбольный сезон, а это значит, что грядет время громких трансферов от топ-команд, которые либо провалили нынешнюю кампанию, либо нуждаются в точечных усилениях.

Ввиду этого, редакция ISPORT решила разобраться в потенциальных крупных трансферов лета 2023 года.

Лионель Месси: из ПСЖ - в Барселону

Блудный сын близок к тому, чтобы вновь стать футболистом "сине-гранатовых". Круиз в Париж не сильно удался у аргентинца, ввиду чего переход в родную команду смотрится наиболее логичным вариантом для 35-летнего игрока.

Единственной преградой для Барселоны может стать финансовая составляющая, а также конкуренция со стороны клубов из Саудовской Аравии. Ввиду чего перед Месси станет вопрос: играть за любимую команду почти за "копейки" или безбедная старость? Нам кажется, что победит первый вариант.

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Неймар: из ПСЖ - в Челси

Карьера бразильца в Париже могла бы стать весьма успешной, если бы ему удалось выиграть Лигу чемпионов. Без этого трофея многие эксперты и фанаты считают данный трансфер провальным, но лишь со спортивной точки зрения.

После всех выходок со стороны болельщиков парижан Неймар задумался о смене клубной прописки. Челси с удовольствием приютит у себя столь именитого футболиста, пока щедрость Тодда Боэли не закончится.

Беллингем: из Боруссии - в Реал

Юный англичанин успел зажечь в Бундеслиге и своей сборной, ввиду чего обратил на себя внимание со стороны грандов Европы. Манчестер Сити мечтает подписать столь перспективного футболиста в свои ряды, однако сам он хочет в солнечный Мадрид.

Джуд ни секунды не думал о какой-либо другой команде, кроме Реала, ведь успехи "сливочных" на европейской арене заставят многих игроков перейти именно к ним. Осталось лишь урегулировать вопрос с трансферной стоимостью Беллингема. Думаем, хитрый лис Флорентино Перес сумеет оформить очередной выгодный для себя переход.

Ким Мин Чжэ: из Наполи - в Манчестер Юнайтед

Корейский защитник всего за год сумел мощно проявить себя в чемпионате Италии. Впервые попав на столь высокий уровень ему удалось влюбить в себя фанатов Наполи, а также стать лидером обороны, который помог завоевать долгожданное скудетто.

Манчестер Юнайтед не остался в стороне после увиденного и захотел пополнить ряды качественным защитником, который так нужен команде. Цена вопроса - всего 45 млн евро, однако лишь с 1 по 15 июля, так прописано в контракте Ким Мин Чжэ.

Деклан Райс: из Вест Хэма - в топ-клуб АПЛ

Англичанин явно засиделся в стане "молотобойцев". Сложно тащить команду в одиночку, когда она находится в нижней половине турнирной таблицы, а ты - основной игрок сборной, жаждущих завоевывать трофеи.

Челси уже давно держит на карандаше Райса, тем более, что там выступает его лучший друг детства Мэйсон Маунт. Арсенал также хочет усилить центральную ось, однако победит в этой гонке тот, кто больше готов заплатить.

Харри Кейн: из Тоттенхэма - куда-то за трофеями

Тебе 29 лет, ты топ-форвард своего клуба, чемпионата, сборной и в мире ты входишь в топ-5, но играешь за Тоттенхэм… Что делать в такой ситуации? Правильно, проситься покинуть клуб, тем более, что есть желающие тебя подписать.

На Кейна претендуют лишь две команды: Бавария и Манчестер Юнайтед. Если мюнхенцы крайне скрупулезно относятся к финансовому вопросу, то вот "красные дьяволы" готовые выложить более 100 млн фунтов за лучшего форварда страны. Выбор лишь за Харри и Даниэлем Леви.

Артем Довбик: из Днепра-1 - за границу

Украинец неплохо зажигает в текущем сезоне УПЛ, успев наколотить за 26 туров 23 гола. Форвард успешно тащит свою команду к зоне еврокубков и даже пытался помочь днепрянам поспорить за чемпионство с Шахтером.

У 25-летнего Артема еще вся карьера впереди, однако необходимо решать вопрос с клубной пропиской. Если пересидит - так и не получит шанс заиграть в топ-клубе или чемпионате, так что самое время перебраться в условный Марсель, тем более, что клуб Руслана Малиновского проявляет интерес.

Йошко Гвардиол: из РБ Лейпциг - в Манчестер Сити или Челси

Юный хорват успел зарекомендовать себя в Бундеслиге в качестве крепкого и надежного центрбека, способного в 21 год быть одним из главных дирижеров в обороне "быков" и своей сборной. Челси и Манчестер Сити удачно подметили данные качества.

РБ Лейпциг хотел выручить за своего игрока до ЧМ-2022 не менее 80 млн евро, однако Лионель Месси внес правки в ценник футболиста, чем, вероятно, и воспользуются английские гранды.

Жоау Фелиш: из Атлетико - в ?

Юный португалец совершил в свою время роковую, перейдя из Бенфики в Атлетико. Почему ошибку? Вряд ли юному и весьма перспективному нападающему хочется играть в оборонительный футбол Диего Симеоне, ввиду чего португалец сейчас готов на любые варианты ради ухода.

На футболиста претендует Челси, который уже взял Фелиша в аренду, однако лондонцы вряд ли захотят платить за Жоау почти 100 млн евро. Ввиду этого вопрос: в какой топ-ладу перейдет португалец этим летом?

Гонсалу Рамуш: из Бенфики - в ?

Форвард "орлов" хорошо себя проявил в Лиге чемпионов и местном чемпионате, а подкрепил яркое впечатление хорошим выступлением на ЧМ-2022, жаль, что это не касается его сборной.

21-летний португалец уже входит в шорт-лист Манчестер Юнайтед, однако "красные дьяволы" не выделяют футболиста как главную цель на лето. Ввиду этого, наша редакция желает Рамушу перейти в топ-клуб этим летом, но точно не в Атлетико.

Алексис МакАлистер: из Брайтона - в Ливерпуль

Аргентинец зажег на минувшем Чемпионате мира, чем помог своей команде и брату по рыжей бороде Лионелю Месси поднять заветный кубок над головой. Зимой на Алексиса не было претендентов, так как многие считали его перформанс на мундиале лишь короткой вспышкой, однако вышло все совсем иначе.

МакАлистер помог Брайтону дойти до полуфинала Кубка Англии, а также "чайки" претендуют на еврокубки. Роберто Де Дзерби очень ценит своего подопечного, однако Юрген Клопп мечтает заполучить Алексиса к себе в обойму, да и сам футболист готов перебраться в стан Ливерпуля.