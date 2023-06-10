iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Турецкий клуб предложил контракт нападающему Интера

Эдин Джеко может покинуть миланскую команду.
Сегодня, 09:42
Эдин Джеко / Getty Images
Эдин Джеко / Getty Images

Нападающий Интера Эдин Джеко, у которого после завершения нынешнего сезона истекает контракт с миланским клубом, может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, на 37-летнего боснийского форварда претендует Фенербахче, который готов заключить с ним договор на два года и уже сделал соответствующее предложение.

Читай также: Индзаги отреагировал на статус Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов

Тем не менее игрок не спешит с ответом турецкому клубу, поскольку еще рассчитывает остаться в Интере, но "нерадзурри" пока не предлагали ему продлить контракт.

Отметим, что в текущем сезоне Джеко провел в составе Интера во всех турнирах 51 матч, записав на свой счет 14 голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер предложил защитнику Реала трехлетний контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы фенербахче Эдин Джеко Интер Милан

Статьи по теме

"Хотим добиться чего-то более невероятного": Де Брюйне высказался о финале Лиги чемпионов "Хотим добиться чего-то более невероятного": Де Брюйне высказался о финале Лиги чемпионов
"Мы в шаге от цели": Форвард Интера оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов "Мы в шаге от цели": Форвард Интера оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов
Президент Интера: Деньги не всегда побеждают Президент Интера: Деньги не всегда побеждают
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Европа12:16
Агуэро жестко раскритиковал Барселону за срыв подписания Месси
Бокс12:12
Организаторы боя Деревянченко - Мунгия объявили, чей Крым, представляя украинца
Лига Чемпионов11:52
Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов
Бокс11:40
Катмен Ломаченко назвал потенциального соперника Василия
Бокс11:26
Уайлдер сообщил, когда собирается провести следующий бой
Лига Чемпионов11:15
"Против Интера нужно сыграть на максимум": Холанд высказался о финале Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:58
"Хотим добиться чего-то более невероятного": Де Брюйне высказался о финале Лиги чемпионов
Бокс10:50
Уайлдер оценил возможность боя между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии
Бокс10:25
Майк Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни
Лига Чемпионов10:21
"Мы в шаге от цели": Форвард Интера оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK