Турецкий клуб предложил контракт нападающему Интера

Нападающий Интера Эдин Джеко, у которого после завершения нынешнего сезона истекает контракт с миланским клубом, может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, на 37-летнего боснийского форварда претендует Фенербахче, который готов заключить с ним договор на два года и уже сделал соответствующее предложение.

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Тем не менее игрок не спешит с ответом турецкому клубу, поскольку еще рассчитывает остаться в Интере, но "нерадзурри" пока не предлагали ему продлить контракт.

Отметим, что в текущем сезоне Джеко провел в составе Интера во всех турнирах 51 матч, записав на свой счет 14 голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер предложил защитнику Реала трехлетний контракт.