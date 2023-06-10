Индзаги отреагировал на статус Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов

Главный тренер Симоне Индзаги высказался по поводу игры с Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов.

Специалист заявил, что его команда отдаст все силы, чтобы переиграть соперника.

"Понимаем, какой матч нам предстоит провести. Знаем, что Манчестер Сити – это топ-команда. Это лучшая команда в мире прямо сейчас. Мы гордимся тем, что находимся на этой стадии. Мы отдадим все силы. Будем играть с полной концентрацией. Нам нужно не допускать ошибок, ограничить их.

Это 57-й матч в сезоне. Очень длинный сезон. Были взлеты и падения. Когда были неудачи, мы росли и прибавляли. Мы извлекали уроки из поражений. Футболисты усердно работали. Усилия и старание привели нас к этому моменту".

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"У нас есть шанс написать историю. Победить будет чрезвычайно сложно, однако мы будем работать все вместе, чтобы это произошло", - цитирует тренера BBC.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.