iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Индзаги отреагировал на статус Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов

Наставник миланской команды оценил шансы на победу.
Сегодня, 08:20
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Главный тренер Симоне Индзаги высказался по поводу игры с Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов.

Специалист заявил, что его команда отдаст все силы, чтобы переиграть соперника.

"Понимаем, какой матч нам предстоит провести. Знаем, что Манчестер Сити – это топ-команда. Это лучшая команда в мире прямо сейчас. Мы гордимся тем, что находимся на этой стадии. Мы отдадим все силы. Будем играть с полной концентрацией. Нам нужно не допускать ошибок, ограничить их.

Это 57-й матч в сезоне. Очень длинный сезон. Были взлеты и падения. Когда были неудачи, мы росли и прибавляли. Мы извлекали уроки из поражений. Футболисты усердно работали. Усилия и старание привели нас к этому моменту".

Читай также: На стороне Сити - сила, на стороне Интера - суеверия: кто выиграет Лигу чемпионов-2022/2023

"У нас есть шанс написать историю. Победить будет чрезвычайно сложно, однако мы будем работать все вместе, чтобы это произошло", - цитирует тренера BBC.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.


Статьи по теме

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк и блок-шот Адебайо возглавили рейтинг ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк и блок-шот Адебайо возглавили рейтинг
Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов
Ролан Гаррос (WTA): Мухова встретится в финале с первой ракеткой мира Ролан Гаррос (WTA): Мухова встретится в финале с первой ракеткой мира
Тотальное превосходство: Бронер уничтожил соперника в первом своем бою за два года Тотальное превосходство: Бронер уничтожил соперника в первом своем бою за два года
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

НБА09:15
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк и блок-шот Адебайо возглавили рейтинг
Лига Чемпионов09:10
Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов
Теннис08:50
Ролан Гаррос (WTA): Мухова встретится в финале с первой ракеткой мира
Бокс08:40
Тотальное превосходство: Бронер уничтожил соперника в первом своем бою за два года
Лига Чемпионов08:20
Индзаги отреагировал на статус Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов
08:10
Украина сыграет с Бразилией на Socca World Cup 2023: онлайн-трансляция
Лига Чемпионов07:50
Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов
Лига Чемпионов07:30
На стороне Сити - сила, на стороне Интера - суеверия: кто выиграет Лигу чемпионов-2022/2023
НБА07:30
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
Бокс07:21
Деревянченко - Мунгуя: результаты взвешивания
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK