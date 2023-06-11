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Ман Сити и Вест Хэм выиграли еврокубки после того, как их покинули украинцы

Вот так совпало, что английские клубы стали триумфаторами турниров уже без представителей Украины.
Сегодня, 00:35
Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко / Getty Images
Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко / Getty Images

Матчем Манчестер Сити - Интер в рамках финала Лиги чемпионов официально подошел к концу сезон-2022/23.

По его итогам "горожане" стали победителями главного еврокубка Старого Света, Севилья вновь выиграла Лигу Европы, а Вест Хэм стал триумфатором Лиги конференций.

Стоит отметить, что обе английские команды победили после того, как их составы покинули украинские футболисты.

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Перед стартом сезона Манчестер Сити продал в Арсенал Александра Зинченко, а Вест Хэм не стал продлевать контракт с Андреем Ярмоленко, который на правах свободного агента перебрался в саудовский Аль-Айн.

Напомним, что из-за победы Манчестер Сити донецкий Шахтер попадет во вторую корзину 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Вест Хэм Андрей Ярмоленко Александр Зинченко

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