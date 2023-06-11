Ман Сити и Вест Хэм выиграли еврокубки после того, как их покинули украинцы

Вот так совпало, что английские клубы стали триумфаторами турниров уже без представителей Украины.

Матчем Манчестер Сити - Интер в рамках финала Лиги чемпионов официально подошел к концу сезон-2022/23.

По его итогам "горожане" стали победителями главного еврокубка Старого Света, Севилья вновь выиграла Лигу Европы, а Вест Хэм стал триумфатором Лиги конференций.

Стоит отметить, что обе английские команды победили после того, как их составы покинули украинские футболисты.

Читай также: Манчестер Сити стал 23-м клубом, который выиграл Лигу чемпионов

Перед стартом сезона Манчестер Сити продал в Арсенал Александра Зинченко, а Вест Хэм не стал продлевать контракт с Андреем Ярмоленко, который на правах свободного агента перебрался в саудовский Аль-Айн.

Напомним, что из-за победы Манчестер Сити донецкий Шахтер попадет во вторую корзину