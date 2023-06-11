В Барселоне готовы расстаться с одним из главным талантов клуба

Барселона рассчитывает продать вингера Ансу Фати. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Главный тренер клуба Хави считает, что 20-летнему испанцу нужно больше игровой практики, так как он пока не готов играть в стартовом составе Барселоны.

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При этом наставник "сине-гранатовых" считает, что Фати необходимо продать с опцией обратного выкупа. Когда футболист наберет форму, его можно было вернуть.

Напомним, на игрока претендует Вулверхэмптон. Сам футболист не хочет покидать команду.

В текущем сезоне на счету испанца семь голов и три ассиста в 36 матчах Ла Лиги.