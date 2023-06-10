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Защитник Барселоны переходит в Тоттенхэм

Лангле станет полноценным футболистом "шпор".
Сегодня, 17:50
Клеман Лангле / Getty Images
Клеман Лангле / Getty Images

Центрбек Барселоны Клеман Лангле близок к переходу в Тоттенхэм. Об этом сообщает издание Diario Sport.

На следующей неделе представители клубов проведут встречу. Сумма сделки изначально должна была составить 12 миллионов евро, но в итоге трансфер может быть оформлен за 6 млн.

Трансфер Лангле в Тоттенхэм позволит Барселоне сэкономить более 30 млн евро на его зарплате в будущем.

Напомним, 27-летний француз провел прошлый сезон в лондонском клубе на правах аренды. Игрок отличился двумя ассистами в 26 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона не стала возвращать Неймара из-за его образа жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона тоттенхэм Клеман Лангле

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