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Венгер возглавит команду Зинченка в благотворительном матче на Стэмфорд Бридж

Украинец сможет исполнить свою детскую мечту.
Сегодня, 11:56
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Стали известны дополнительные детали благотворительного матча Game4Ukraine, который состоится 5 августа на Стэмфорд Бридж.

Команду Александра Зинченка в этом поединке возглавит легендарный экс-тренер Арсенала Арсен Венгер. Это сообщил сам Александр.

"Я хочу сказать огромное спасибо Венгеру, это невероятно. Он присоединится к нам. Вы знаете, моей детской мечтой было сыграть за Арсенал и провести матч под руководством Арсена Венгера, теперь я могу это осуществить".

Также футболист рассказал, что несколько месяцев назад он разговаривал с французом и тот заявил, что украинец мог оказаться в стане "канониров" намного раньше.

"Несколько месяцев назад он пришел на одну из игр. Мы разговаривали после матча о футболе и о слухах, которые ходили несколько лет назад. Я спросил его: "Правда ли, что Арсенал мной интересовался раньше?". Он сказал: "Да, это правда". Поэтому, я мог оказаться в Арсенале, когда мне было 17, но оказался здесь немного позже", - заявил украинец.

Напомним, что поединок на Стэмфорд Бридж состоится благодаря инициативе Зинченко и Андрея Шевченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсен Венгер Александр Зинченко

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