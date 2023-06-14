Кроос неодобрительно высказался о переходе Беллингема в Реал

Полузащитник Реала Тони Кроос высказался о подписании хавбека Джуда Беллингема.

"Трансфер за 103 млн евро? У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру. Это были большие деньги.

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Оглядываясь назад, думаю, все скажут, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно", – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, за англичанина "сливочные" заплатят более 100 млн евро + бонусы. Сам футболист скоро пройдет медицинские тесты и подпишет контракт на шесть лет.