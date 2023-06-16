Хавбек Баварии не планирует покидать команду

У Леона Горецка нет никакого желания уезжать из Мюнхена.

В последние несколько недель пишут о том, что мюнхенская Бавария намерена побороться за капитана Вест Хэма Деклана Райса.

С этим сразу же начали связывать потенциальную продажу Леона Горецка. Однако сам 28-летний немец заявил, что не собирается уходить из команды.

"У меня нет других планов, кроме как остаться в Баварии. У нас большие планы на следующий год, как сказал Джошуа Киммих после игры с Украиной", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне Леон Горецка принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

Ранее появилась информация, что Бавария готова перехватить у Манчестер Юнайтед центрального защитника Наполи, который может достаться клубам по относительно невысокой цене.