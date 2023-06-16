iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Баварии не планирует покидать команду

У Леона Горецка нет никакого желания уезжать из Мюнхена.
Сегодня, 15:27
Леон Горецка / Getty Images
Леон Горецка / Getty Images

В последние несколько недель пишут о том, что мюнхенская Бавария намерена побороться за капитана Вест Хэма Деклана Райса.

С этим сразу же начали связывать потенциальную продажу Леона Горецка. Однако сам 28-летний немец заявил, что не собирается уходить из команды.

"У меня нет других планов, кроме как остаться в Баварии. У нас большие планы на следующий год, как сказал Джошуа Киммих после игры с Украиной", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне Леон Горецка принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

Ранее появилась информация, что Бавария готова перехватить у Манчестер Юнайтед центрального защитника Наполи, который может достаться клубам по относительно невысокой цене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Леон Горецка

Статьи по теме

Бавария готова "разбить копилку" ради форварда сборной Франции Бавария готова "разбить копилку" ради форварда сборной Франции
Хавбек Баварии оказывает давление на клуб ради ухода в Барселону Хавбек Баварии оказывает давление на клуб ради ухода в Барселону
Бавария представила первого новичка межсезонья Бавария представила первого новичка межсезонья
Бавария нашла недорогую альтернативу Райсу Бавария нашла недорогую альтернативу Райсу
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

НБА18:24
Майк Данливи стал новым генеральным менеджером Голден Стэйт
Европа18:20
Звезду Мемфиса дисквалифицировали за демонстрацию огнестрельного оружия
Бокс17:50
Очередной боксер назвал Фьюри лжецом: Приготовься получить леща
Европа17:30
Интер заинтересован в защитнике Барселоны
НБА17:23
Джордан близок к продаже Шарлотт Михайлюка
Европа17:20
Реал собирается усилиться еще одним футболистом Боруссии Дортмунд
Европа16:57
Кьеза требует от Ювентуса повышения зарплаты, но клуб против и уже готов продать игрока
Футбол16:50
Барселона может продать около половины акций клуба катарским инвесторам
Футбол16:35
Урок истории: Почему Северная Македония обрела новое название
Европа16:24
MVP НБА в футболке Погба времен Манчестер Юнайтед сыграл в футбол в родном Камеруне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK