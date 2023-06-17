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Дебютант Лиги Чемпионов интересуется защитником Интера

Берлинский Унион может установить трансферный рекорд клуба ради приобретения Робина Госенса.
Сегодня, 13:12
Робин Госенс / Getty Images
Робин Госенс / Getty Images

Унион Берлин намерен усилить линию защиты в преддверии своего дебюта в Лиге Чемпионов.

Как сообщает La Gazzeta Dello Sport, столичный клуб намерен подписать немца Робина Госенса. Интер оценивает игрока в 20 млн евро.

В это же время, продаж Госенса поможет "нерадзурри" подписать Давиде Фраттези из Сассуоло и Янна Биссека из датского Орхуса.

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Отметим, что если "железные" все же смогут подписать Робина, то он станет самым дорогим футболистом в истории клуба. Сам футболист надеется, что возвращение на родину поможет ему завоевать место в сборной Германии в преддверии домашнего Евро-2024.

В прошедшем сезоне Госенс во всех турнирах за Интер отыграл 49 матчей, но преимущественно выходил на замену.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Интер Милан Унион Берлин

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