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Интер заинтересован в защитнике Барселоны

Эрик Гарсия не нужен каталонцам.
Сегодня, 17:30
Эрик Гарсия / Getty Images
Эрик Гарсия / Getty Images

Миланский Интер планирует попробовать подписать защитника Барселоны Эрика Гарсию, пишет Diario Sport.

Сейчас "нерадзурри" ищут, кем закрыть позицию Милана Шкриньяра, который летом намерен покинуть клуб. Ранее клуб также связывался с Челси по поводу аренды Кулибали и ряда других игроков.

Что же касается Барселоны, то каталонский клуб готов отдать испанца всего за 10-15 млн евро. Хави считает, что у клуба достаточно футболистов на эту позицию.

Кроме того в клубе готовы рассмотреть также и вариант с арендой, если Гарсия предпочтет именно такую опцию.

Напомним, ранее стало известно, что каталонский клуб готов продать часть своих акций катарским инвесторам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Интер Милан эрик гарсия

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