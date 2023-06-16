Барселона может продать около половины акций клуба катарским инвесторам

В Барселону вскоре могут быть привлечены иностранные инвестиции.

Как сообщает El Chiringuito, каталонцы готовы сменить форму владения клубом. Президент клуба Жоан Лапорта изучает варианты привлечения инвесторов.

Наиболее вероятно то, что в клуб придут инвесторы из Катара, которым продадут 49% акций "сине-гранатовых".

По информации источника, функционер готов пойти на такой шаг ради того, чтобы покончить с финансовыми проблемами испанского гранда.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона представила домашнюю форму на сезон-2023/24.