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Барселона может продать около половины акций клуба катарским инвесторам

Жоан Лапорта изучает смену формы владения клубом.
Сегодня, 16:50
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

В Барселону вскоре могут быть привлечены иностранные инвестиции.

Как сообщает El Chiringuito, каталонцы готовы сменить форму владения клубом. Президент клуба Жоан Лапорта изучает варианты привлечения инвесторов.

Наиболее вероятно то, что в клуб придут инвесторы из Катара, которым продадут 49% акций "сине-гранатовых".

По информации источника, функционер готов пойти на такой шаг ради того, чтобы покончить с финансовыми проблемами испанского гранда.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона представила домашнюю форму на сезон-2023/24.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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