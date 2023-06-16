Барселона может продать около половины акций клуба катарским инвесторам
Жоан Лапорта изучает смену формы владения клубом.
В Барселону вскоре могут быть привлечены иностранные инвестиции.
Как сообщает El Chiringuito, каталонцы готовы сменить форму владения клубом. Президент клуба Жоан Лапорта изучает варианты привлечения инвесторов.
Наиболее вероятно то, что в клуб придут инвесторы из Катара, которым продадут 49% акций "сине-гранатовых".
По информации источника, функционер готов пойти на такой шаг ради того, чтобы покончить с финансовыми проблемами испанского гранда.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона представила домашнюю форму на сезон-2023/24.