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Барселона официально представила новую форму на сезон 2023/24

Каталонцы не изменяют своим классическим цветам.
Сегодня, 12:04
Барселона / fcbarcelona.com
Барселона / fcbarcelona.com

Барселона провела презентацию новой экипировки на сезон 2023/24.

Каталонский клуб в сотрудничестве с Nike показали новую форму, которая выполнена в классических для клуба цветах и теперь имеет пять полос.

На форме все так же присутствует логотип Spotify, главного партнера мужской и женской команд, Nike, а также лого Ambilight TV на рукаве мужской футболки и Bimbo – на женской.

Также на логотипе Барселоны впервые появился полупрозрачный ромб, вдохновленный женской командой.

С презентациями форм других клубов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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