Барселона официально представила новую форму на сезон 2023/24

Барселона провела презентацию новой экипировки на сезон 2023/24.

Каталонский клуб в сотрудничестве с Nike показали новую форму, которая выполнена в классических для клуба цветах и теперь имеет пять полос.

На форме все так же присутствует логотип Spotify, главного партнера мужской и женской команд, Nike, а также лого Ambilight TV на рукаве мужской футболки и Bimbo – на женской.

Также на логотипе Барселоны впервые появился полупрозрачный ромб, вдохновленный женской командой.

𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚​ ♦️ Our home kit for the 2023/24 season pic.twitter.com/34K3nGdhV9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2023

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