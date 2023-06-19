Один из главных талантов Барселоны высказался о том, где продолжит карьеру
Фати не собирается покидать столицу Каталонии.
Вингер Барселоны Ансу Фати высказался о своем будущем в команде.
"У меня есть контракт с Барселоной, и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Это мое намерение.
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У меня есть контракт, и я счастлив. И в своем клубе, и в сборной", – сказал Фати в интервью Mundo Deportivo.
Напомним, Барселона хотела бы продать испанца или включить в сделку по хавбеку Вулверхэмптона Рубену Невешу. Игрок отказался от трансфера.