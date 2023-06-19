Реал превыше Месси: Беллингем удалил из Твиттера все посты о Лео
Англичанин попал в неловкую ситуацию.
Совсем недавно хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем перешел в Реал, как уже подвергся стебам со стороны фанатов.
Англичанин является давним и весьма известным фанатом Барселоны, а в частности Лионеля Месси. Футболист иногда публиковал в твиттере восхищенные посты об успехах аргентинца. С переходом в стан мадридцев они пропали.
Вероятно, руководство Реала заставило удалить игрока все записи, чтобы фанаты не были настроены против Джуда.
Напомним, трансфер полузащитника сборной Англии обошелся Флорентино Пересу в 100 млн евро. Игрок подписал контракт на шесть лет.
Ранее Беллингем рассказал, почему выбрал мадридский Реал.