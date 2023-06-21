Манчестер Юнайтед и Реал интересуются одним из лидеров Интера

Защитник Интера Федерико ДиМарко вошел в сферу интересов ряда топ-клубов Европы.

Как сообщает издание The Independent, итальянцем интересуется Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид.

Оба клуба обращались к "нерадзурри" касаемо доступности футболиста этим летом. Потенциальная сумма трансфера неизвестна.

Читай также: Челси не принял второе предложение Манчестер Юнайтед по Маунту

Отметим, что Интеру придется избавиться от одной из своих звезд, чтобы улучшить свое нелучшее финансовое состояние.

В прошедшем сезоне воспитаник миланского клуба провел 50 игр, забив 6 голов и отдав 10 результативных передач.