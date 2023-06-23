Марсель выкупил контракт Малиновского

Руслан Малиновский стал полноправным футболистом французского Марселя.

Провансальцы выкупили 30-летнего хавбека всего за 10 млн евро, при оценочной стоимости в 18 млн.

Напомним, что зимой Руслан перешел из Аталанты в Марсель по арендному соглашению, которое включилу опцию обязательного выкупа, если клуб останется в Лиге 1.

Марсель финишировал третьим, гарантировав себе участие в квалификации Лиги чемпионов, и был обязан выкупить украинца.

За полгода в Марселе Малиновский провел 23 поединка, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Ранее, напомним, сообщалось, что турецкий клуб попробует купить вингера Шахтера.