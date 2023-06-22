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Герой молодежной сборной Украины заинтересовал турецкий клуб

Алексея Кащука хочет приобрести Трабзонспор.
Вчера, 22:03
Алексей Кащук / Getty Images
Алексей Кащук / Getty Images

Алексей Кащук может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, пишет Fotospor.

Напомним, вингер Шахтера отличился голом и ассистом в матче против Хорватии истал лучшим игроком поединка.

Интересно, что на этот матч лично приехал тренер Трабзонспора Ненад Бьелица, который остался под впечатлением после выстпления Кащука.

Трабзонспор сейчас как раз ищет вингера, а Алексей идеально подходит под параметры хорватского специалиста.

Ранее клуб пытался подписать Мислава Оршича у Саутгемптона, но англичанине потребовали немалую сумму, так что теперь клуб раздумывает над предложением по Кащуку.

Напомним, в прошлом сезоне Алексей выступал в аренде за азребайджанский Сабах, который занял второе место, а Кащук с 16 голами в активе занял четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Ранее также стало известно, что легенда Арсенала примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины.


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