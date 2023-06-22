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Виейра сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

Легенда французского футбола примет участие в поединке, в котором сыграют Зинченко и Шевченко.
Сегодня, 14:50
Патрик Виейра / Getty Images
Патрик Виейра / Getty Images

Бывший тренер Ниццы и Кристалл Пэлас, экс-игрок Арсенала и сборной Франции Патрик Виейра сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Пресс-служба организации сообщила, что французский специалист принял предложение провести встречу в поддержку украинского народа.

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Благотворительный матч состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

Напомним, что игроки в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины.


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