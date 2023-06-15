Зинченко: Мы уже победили в войне с Россией

Украинец назвал свою точку зрения, как закончится противостояние с российскими оккупантами.

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко не сомневается, что Украина победит в войне с Россией.

По словам именитого игрока, украинский народ уже победил в войне с агрессором.

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"Я не верю, я знаю. Знаю, что мы победим. Мы уже победили. Потому что они не ожидали такого сопротивления.

Они думали, что через три дня проведут парад в центре Киева. Это невозможно – отдать нашу родину, место, где мы родились и выросли", - рассказал Зинченко Piers Morgan Uncensored.

Ранее сообщалось, что Зинченко заявил, что не хочет называть имя путина.