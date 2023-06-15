Зинченко: Мы уже победили в войне с Россией
Украинец назвал свою точку зрения, как закончится противостояние с российскими оккупантами.
Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко не сомневается, что Украина победит в войне с Россией.
По словам именитого игрока, украинский народ уже победил в войне с агрессором.
Читай также: Зинченко: Конечно, я пойду воевать за Украину
"Я не верю, я знаю. Знаю, что мы победим. Мы уже победили. Потому что они не ожидали такого сопротивления.
Они думали, что через три дня проведут парад в центре Киева. Это невозможно – отдать нашу родину, место, где мы родились и выросли", - рассказал Зинченко Piers Morgan Uncensored.
Ранее сообщалось, что Зинченко заявил, что не хочет называть имя путина.