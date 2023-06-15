iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко: Мы уже победили в войне с Россией

Украинец назвал свою точку зрения, как закончится противостояние с российскими оккупантами.
Сегодня, 13:10
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко не сомневается, что Украина победит в войне с Россией.

По словам именитого игрока, украинский народ уже победил в войне с агрессором.

Читай также: Зинченко: Конечно, я пойду воевать за Украину

"Я не верю, я знаю. Знаю, что мы победим. Мы уже победили. Потому что они не ожидали такого сопротивления.

Они думали, что через три дня проведут парад в центре Киева. Это невозможно – отдать нашу родину, место, где мы родились и выросли", - рассказал Зинченко Piers Morgan Uncensored.

Ранее сообщалось, что Зинченко заявил, что не хочет называть имя путина.


Статьи по теме

Реал официально представил Беллингема Реал официально представил Беллингема
Сергей Лавриненко - новый главный тренер Вереса Сергей Лавриненко - новый главный тренер Вереса
Бомбардирский жест: Кейн вручил особые виниловые призы партнерам по сборной Англии Бомбардирский жест: Кейн вручил особые виниловые призы партнерам по сборной Англии
Интер заинтересован в аренде нападающего Арсенала Интер заинтересован в аренде нападающего Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций
Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа13:51
Реал официально представил Беллингема
Украина13:51
Сергей Лавриненко - новый главный тренер Вереса
Евро-202413:51
Бомбардирский жест: Кейн вручил особые виниловые призы партнерам по сборной Англии
Европа13:19
Интер заинтересован в аренде нападающего Арсенала
Украина13:10
Зинченко: Мы уже победили в войне с Россией
Украина12:50
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Европа12:46
Роналдо рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Бокс12:25
Отец Фьюри - Усику: Маленький украинский кролик
Европа12:04
Барселона официально представила новую форму на сезон 2023/24
Бокс11:52
"Никогда не получит бой": Отец Фьюри поставил ультиматум Усику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK