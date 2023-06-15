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"Лжет сам себе": Зинченко заявил, что не хочет называть имя путина

Украинец жестко высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС.
Сегодня, 08:36
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист Арсенала Александр Зинченко высказался по поводу президента России владимира путина.

По словам украинского игрока, политик врет сам себе.

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"Я даже не хочу называть его имя. Я не хочу даже говорить о нем.

Я слежу за всеми новостями. Вчера я посмотрел видео, когда он разговаривал с кем-то за столом. Я даже не знаю этих людей. Он говорил, что уничтоженную ими Каховскую ГЭС взорвала Украина. И это при том, что 100 тысяч украинцев потеряли свои дома, некоторые из них не выжили. К тому же был зоопарк, триста животных которого погибли.

И все говорили об украинском контрнаступлении. Он сказал, что это сделала Украина, потому что она планировала осуществить контрнаступление. Вдумайся: ты – украинская армия, ты хочешь провести контрнаступление, ты уничтожаешь ГЭС, чтобы замедлить контрнаступление. Он лжет сам себе", - сказал Зинченко в интервью Piers Morgan Uncensored.

Ранее украинский футболист заявил, что пойдет воевать при определенном условии.


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