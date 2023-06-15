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Зинченко: Конечно, я пойду воевать за Украину

Игрок объяснил, при каких условиях станет участником боевых действий.
Сегодня, 07:45
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко рассказал, что готов воевать за Украину.

По словам украинца, рано или поздно все примут участие в боевых действиях.

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"Будет время, когда все будут там. Если будет последний звонок или что-нибудь такое, то все пойдут. Я пойду? Все пойдут.

Конечно, конечно, буду воевать за Украину. Но в то же время я думаю о сегодняшнем дне, думаю, я гораздо полезнее здесь на этот момент. Но ты никогда не знаешь, что случится", - приводит слова игрока Piers Morgan Uncensored.

Ранее Зинченко ответил, пожмет ли руку российскому спортсмену.


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