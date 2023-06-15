"Без шансов": Зинченко ответил, пожмет ли руку российскому спортсмену

Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко озвучил свое отношение к российским спортсменам и ответил, пожмет ли руку представителю страны-агрессора, если подобный будет в команде соперника.

Об этом украинский футболист рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

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"Пожму ли я руку игроку из россии? Без шансов. Потому что я никогда не пойму их реакцию.

Я должен быть честен. Вы можете сказать: "Хорошо, но они ничего не делают против нас" или что-то подобное. Но они делают. Как и что? Они не реагируют.

Если никто не хочет говорить, потому что боится, то мне жаль. Очень жаль. Никогда не называйте нас братьями, как вы делали это в прошлом. Никогда в будущем", - заявил Зинченко.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициировали благотворительный матч в поддержку Украины.