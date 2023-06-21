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Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

Фабио Каннаваро сыграет во встрече на Стэмфорд Бридж.
Сегодня, 16:58
Фабио Каннаваро / Getty Images
Фабио Каннаваро / Getty Images

Стал известен еще один участник Game4Ukraine, которая состоится на Стэмфорд Бридж 5 августа.

В благовторительном поединке в поддержку Украины примет участие легендарный итальянец Фабио Каннаваро. Об этом сообщил официальный twitter-аккаунт мероприятия.

Отметим, что встреча была инициирована Андреем Шевченко и Александром Зинченко. Ее главной целью является сбор средств для восстановления Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Ранее стало известно, что в матче примет участие экс-защитник каталонской Барселоны Жерар Пике и бывший хавбек Милана Кларенс Зеедорф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина благотворительность война с россией Фабио Каннаваро

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